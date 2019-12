Albastrul clasic, culoarea anului 2020 Anul acesta se incheie un intreg deceniu, iar Pantone Color Institute a anunțat deja care va fi culoarea anului 2020, pe care o vom vedea peste tot curand. Culoarea aleasa este PANTONE 19-4052 Classic Blue, o nuanța inchisa de albastru, care ne duce cu gandul la tot soiul de elemente liniștitoare – de la costume elegante la cerul de dupa asfințit la afine coapte delicioase. Culoarea nu pare sa fie aleasa intamplator, dupa cum relateaza Time. Tradiția Pantone de a alege culoarea anului urmator a inceput in 1999, cand pentru anul 2000 s-a ales nuanța Cerulean Blue, un albastru azuriu superb ce amintea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

