- Romanii care aleg sa-și petreaca vacanța pe litoralul romanesc trebuie sa fie foarte atenți, deoarece apa marii este contaminata cu bacterii periculoase, in mai multe zone. In weekend-ul ce tocmai a trecut, specialiștii au depistat concentrații foarte mari de Escherichia Coli, in mai multe zone de pe…

