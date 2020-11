Al doilea val al pandemiei lovește economia zonei euro. Încrederea scade, pentru prima dată în ultimele șapte luni Al doilea val al pandemiei lovește economia zonei euro. Increderea scade, pentru prima data in ultimele șapte luni Increderea in economia zonei euro a scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sapte luni, dupa ce al doilea val al pandemiei a lovit continentul, afectand toate sectoarele, in special pe cele de servicii si retail, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeană, indicele sentimentului economic (ESI) a scăzut în noiembrie la 87,6 puncte, de la 91,1 puncte luna precedentă. Cifra comunicată de Executivul comunitar diferă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zona euro se îndreapta catre prima sa recesiune sub forma de W din aproape un deceniu, releva un sondaj Reuters realizat în rândul economistilor, iar redresarea de anul viitor va fi mai modesta în pofida asteptarilor privind stimulente monetare suplimentare de 500 miliarde de…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Revenirea economica a zonei euro a stagnat luna trecuta, in conditiile in care al doilea val de infectii cu coronavirus si restrictiile introduse pentru a tine sub control pandemia au afectat activitatea in sectorul important al serviciilor, ceea ce indica spre o dubla recesiune, arata rezultatele unui…

- Pandemia lovește Europa mai puternic decat se estima. Markit: Economia zonei euro se indreapta spre o dubla recesiune Revenirea economica a zonei euro a stagnat luna trecuta, in conditiile in care al doilea val de infectii cu coronavirus si restrictiile introduse pentru a tine sub control pandemia au…

- Revenirea economica a zonei euro a stagnat luna trecuta, in conditiile in care al doilea val de infectii cu coronavirus si restrictiile introduse pentru a tine sub control pandemia au afectat activitatea in sectorul important al serviciilor, ceea ce indica spre o dubla recesiune, arata rezultatele…

- Economia zonei euro si-a revenit peste asteptari in trimestrul al treilea, regiunea profitand de perioada verii, cu mai putine restrictii sociale. Cu toate acestea, atentia se indreapta catre ultimul trimestru al anului, dupa ce Franta si Germania au anuntat carantine la nivel national, transmite CNBC.

- CE: Increderea in economia zonei euro a crescut peste asteptari in septembrie. BCE imbunatatiește estimarile privind evolutia economiei in 2020 Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit peste asteptari in septembrie, datorita optimismului in crestere in servicii, sector responsabil pentru doua…

- Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit peste asteptari in septembrie, datorita optimismului in crestere in servicii, sector responsabil pentru doua treimi din PIB-ul eurozonei, in pofida temerilor privind al doilea val de coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. Potrivit datelor…