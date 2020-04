Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnic

Stiri pe aceeasi tema

- Romania solicita un ajutor de 130 mil. euro de la Comisia Europeana, pentru salvarea Tarom si Blue Air, grav afectate de criza COVID-19 Guvernul a demarat discutii cu Comisia Europeana pentru un ajutor de compensare a efectelor pandemiei asupra Tarom si Blue Air, care s-ar putea ridica la 130 de milioane…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat miercuri seara ca au fost demarate discutii cu Comisia Europeana pentru un ajutor dedicat compensarii efectelor pandemiei asupra TAROM si Blue Air, undeva la 130 de milioane de euro. "Noi am demarat discutii…

- Autoritatile de la Bucuresti au demarat discutiile cu Comisia Europeana pentru a putea aloca un sprijin financiar in valoare de circa 130 de milioane de euro companiilor aeriene romanesti Tarom si Blue Air, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, intr-o interventie la Realitatea Plus.

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a spus catransportul feroviar a fost lovit puternic de criza provocata de coronavirus:veniturile CFR au scazut cu 75%, situația nu sta diferit nici pentrutransportul aerian, a mai spus ministrul in aceasta seara. Bode a mai spus caar fi nevoie de 130 de milioane…

- Cu 90% dintre angajati aflati in somaj tehnic, compania aeriana romaneasca Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

- Cu 90% dintre angajati aflati in somaj tehnic, compania aeriana romaneasca Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.„La acest moment si pe baza informatiilor pe care le avem referitoare…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei primului-ministru, ia in calcul ca un milion de romani vor intra in șomaj tehnic, dupa ultima ședința de Guvern."Estimarea avuta la baza adoptarii bugetare pe care am facut-o in ultima ședinta de Guvern este ca un milion de persoane ar putea beneficia de aceasta…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat TAROM, informeaza un comunicat de presa…