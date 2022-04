AJOFM Vaslui organizează în luna mai Bursa Generală a Locurilor de Muncă EVENIMENT… Dupa o pauza de mai bine de doi ani, cauzata, in principal, de regulile impuse de valul de pandemie de Covid-19, pe piața muncii din județul Vaslui revine «Bursa generala a locurilor de munca”. Evenimentul va avea loc luna viitoare și sunt așteptați sa participe, atat angajatorii cu locuri de munca vacante, cat și […] Articolul AJOFM Vaslui organizeaza in luna mai Bursa Generala a Locurilor de Munca apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

