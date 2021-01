Ai văzut? Cuierul gratuit! Vezi mai jos detaliile! "Daca ți-e frig, ia o haina de pe cuier. Daca vrei sa ajuți, pune una aici!" cu acest moto pornește din nou acțiunea caritativa Cuierul gratuit. Scopul acestuia este de a oferi imbracaminte calda celor care au nevoie, in special celor care traiesc pe strad/in locuințe improvizate, dar și celor cu venituri mici. Cuierul gratuit va așteapta cu drag zilnic intre orele 12.00 – 16.00... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

