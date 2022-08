Ai următoarele iPhone-uri sau iPad-uri??Apple a raportat o problemă de securitate! Apple a anunțat, de dimineața, o problema de securitate. Sunt afectate fiecare model de iPhone și iPad capabil sa ruleze iOS 15. Baieții de la Mac GSM te sfatuiesc sa te grabești in a-ți face update de soft: De dimineața, in presa internaționala, Apple a emis un comunicat prin care anunța o preoblema legata de securitate. ”Apple a descoperit o vulnerabilitate severa a sistemelor de operare folosite de noile modele iPhone, iPad și Mac, care ar putea permite atacatorilor sa obțina controlul complet asupra dispozitivelor” a transmis și Biziday . Baieții de la Mac GSM au explicat mai pe larg care… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal masculin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud joaca in primul tur al Cupei Romaniei contra Avantul Reghin, in deplasare. Primul tur al Cupei Romaniei o pune pe Gloria fața in fața cu Avantul Reghin, echipa de tradiție a Reghinului. Meciul va avea loc in data de 17 august. Ambele echipe…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a demis duminica seara pe procurorul general si pe seful serviciului de securitate din cauza suspiciunilor de tradare din partea unora dintre subalternii acestora in folosul rusilor.

- Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca „s-a gandit doar la sine”, Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un ordin executiv prin care i-a demis pe șeful serviciului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat o decizie surprinzatoare și i-a demis duminica seara pe șeful serviciului securitații interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul sau din copilarie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figura devenita foarte cunoscuta in ultimele luni, care se ocupa…

- In complicatul context al razboiului din Ucraina, dupa ce, in urma cu cateva zile, seful Directiei Militare de Informatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), generalul-locotenent cu trei stele Marian Sima, a fost trecut in rezerva, ieri presedintele Klaus Iohannis a semnat un decret prin…

- Dupa un inceput de luna iunie cu un WWDC 2022 care ne-a adus prezentarea lui iOS 16 , MacBook-uri cu procesor M2 si iPadOS 10, acum aflam ce tablete ne pregateste Apple pentru 2022. Pentru inceput aflam detalii despre asa numitul iPad 10. E vorba despre iPad-ul de buget al firmei din Cupertino, cu ultima…

- Militarii Centrului National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu Poligonul Capu Midia, judetul Constanta au vizitat cea mai mare expozitie de tehnica militara, aeronautica si securitate din estul Europei BSDA 2022, deschisa la Romaero Baneasa, anunta reprezentantii…