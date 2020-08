Agricultorii se tem de al doilea val de coronavirus în lunile următoare Companiile din agricultura au fot afectate de pandemia de COVID-19 și s-au orientat tot mai mult catre digitalizare pentru a continua afacerile, dar se tem de un al doilea val de infectari in perioada septembrie/octombrie. „Mai mult ca niciodata, anul acesta fermierii au aratat deschidere catre digitalizare”,arata un nou studiu calitativ lansat de EXACT Business Solutions, studiu care a avut ca obiectiv principal explorarea in profunzime a impactului Covid-19 asupra jucatorilor din agribusiness, dar și evaluarea planurilor de viitor si evolutia pietei de agribusiness ȋn 2021. Metodologia care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

