Stiri pe aceeasi tema

- Viile Noi, cu deschidere pe colt ndash; vila P 1Et M cu o suprafata totala de 283 mp dispusa astfel:Parter ndash; 105 mp ndash; spatiu comercial productie;Etaj ndash; 108 mp ndash; apartament cu 4 camere, bucatarie, 2 bai, camera depozitare compartimentarile sunt din rigips , cu acces direct din strada;Mansarda…

- Ovidiu, in al 2 lea rand de la lac, langa Promenada ndash; vila D P 1 et., construita din BCA in anul 2017, usor de identificat, la doar 5 minute de principalele centrele comerciale ale Constantei.Constructia este finalizata la exterior, interiorul fiind la ldquo;gri". Pentru cei interesati, putem discuta…

- Palas, cu deschidere directa la bld. I.C. Bratianu ndash; casa simpla, modesta, din chirpic, cu acces rapid la mijloacele de transport in comun, scoala, autostrada etc.. In functie de posibilitatile si sau pretentiile fiecaruia, casa poate fi utilizata pe termen scurt, mediu, pana la reabilitarea modernizarea…

- Piata Grivitei, vila D P inalt Pod, restaurata complet in urma cu 2 ani, ideala atat pentru rezidenta permanenta sau birouri, cabinete etc.. Este pozitionata pe colt, usorde identificat si cu multiple posibilitati de parcare in fata proprietatii sau in imediata vecinatate a acesteia.Agent de contact…

- Institutul de Marina ndash; apartament cu 2 camere decomandat, suprafata totala de 61,66 mp, situat la etajul 5 din 8 al unui imobil construit in anul 1991 din BCA pe cadre de beton. Pozitia blocului ofera acces instant la statiile mijloacelor de transport in comun catre toate zonele orasului. De asemenea,…

- Incendiu auto pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu,…

- Accident rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul…

- Accident rutier pe strada Nicolae Iorga din Constanta.Un accident rutier s a produs in aceasta seara, la intersectia strazii Nicolae Iorga cu strada Mihai Viteazu. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.Reamintim ca, incepand de astazi, pe strada Nicolae Iorga se circula doar dinspre bulevardul…