- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marius Șumudica Jr., fiul antrenorului roman, care are ocupa, in prezent, locul pe banca tehnica a celor de la Al-Raed. Baiatul lui Marius Șumudica face ce face și tot cu gandul la domnișoare…

- Arheologii care lucreaza in Arabia Saudita și Iordania au anunțat descoperirea celor mai vechi planuri arhitecturale din lume, informeaza CNN. Desenele gravate in placi de piatra reprezinta schițele pe care oamenii din epoca de piatra le-au folosit pentru a construi structuri uriașe in care turme intregi…

- Curtea de Apel Chișinau l-a condamnat definitiv pe Ilan Șor la 15 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata astazi.In sfarșit un caz in care justiția a triumfat și in țara noastra!„In sfarșit un caz in care justiția a triumfat și in țara noastra! Șor - condamnat definitiv de Curtea de Apel la…

- Egiptul „a planuit in secret sa furnizeze Rusiei 40.000 de rachete”, arata documentele americane care au facut obiectul unor scurgeri de informații, noteaza Sky News. Detalii continua sa iasa la iveala dintr-o serie de documente extrem de confidențiale ale serviciilor secrete americane, care au fost…

- Centrul de expoziii Moldexpo din Chiinu a fost gazda târgului TOURISM & TRAVEL EXPO &ndash 2023 dedicat turismului menit s contribuie la dezvoltarea industriei ospitalitii din Republica Moldova. În deschiderea manifestrii sa semnat Parteneriatul strategic pe domeniul turismului Republic...

- Contestatia formulata de fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata la sase ani de inchisoare, a fost respinsa luni, 20 martie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, a informat news.ro. Decizia este definitiva.Udrea, care este inchisa la Penitenciarul…

- PROFITA DE REDUCERILE Early booking pentru inscrierile pana in 31 martie Antalya Plecari din Baia Mare in perioada 3.06- 25.09 ( 2 zboruri pe saptamana –lunea și martea) De la 490 euro/pers –hotel de 5* all inclusive Detalii AICI Una din cele mai importante stațiuni de pe litoralul…

- Iranul si Arabia Saudita au convenit sa reia relatiile diplomatice, a anuntat vineri media de stat iraniana, citand un comunicat comun al celor doua state, transmit agențiile de presa internaționale. „Iranul si Arabia Saudita au convenit in urma tratativelor sa reia relatiile diplomatice si sa redeschida…