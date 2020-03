Agenția de Mediu atenționează - ARDEREA FRUNZELOR dăunează sănătății Specialistii Agenției de Mediu recomanda evitarea arderii frunzelor si a deseurilor municipale si atentioneaza ca acest proces polueaza intens aerul, ceea ce poate avea efecte negative asupra sanatatii populatiei. În ultimele saptamâni, odata cu venirea toamnei, sunt tot mai des întîlnite acțiuni de ardere a frunzelor. Fumul produs în urma arderii frunzelor ramîne însa mult timp la nivelul solului, în cele mai populate zone ale orașului, comunei sau satului. Și deci îi afecteaza pe absolut toți locuitorii acelei zone! … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

