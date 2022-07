AFM anunta, joi, ca bugetul alocat sesiunii de finantare este de 500.000.000 lei. Din 16 august primariile interesate pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica, iar din 19 august solicitantii vor depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta. ”️Finantarea se acorda in procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investitie si in limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanti. Programul se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale organizate de la nivel de comuna, oras sau municipiu care pot beneficia…