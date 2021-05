Stiri pe aceeasi tema

- O prezenta militara sporita si de securitate la punctele de trecere era vizibila in capitala afgana, iar o sursa din domeniul securitatii a declarat ca orasul a fost plasat in "stare de alerta". Patrulele militare au fost sporite in principalele orase ale tarii, a adaugat sursa citata.In conformitate…

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sambata, in contextul in care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt inca prezenti in tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit in 2020 cu administratia lui Donald Trump,…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor, potrivit dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca odata cu retragerea…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…

- Agențiile americane de informații au spus administrației Biden ca talibanii ar putea prelua cea mai mare parte a Afganistanului în doi pâna la trei ani, daca trupele americane pleaca înainte de a se ajunge la un acord de partajare a puterii între parțile aflate în conflict,…

- Presedintele Joe Biden a declarat sambata ca, in pofida achitarii lui Donald Trump in procesul sau de impeachment, “fondul acuzatiei nu a fost contestat” si ca atacul asupra Capitoliului de la 6 ianuarie a aratat ca “democratia este fragila”, relateaza Reuters . “Chiar daca votul final nu a dus la o…