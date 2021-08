Stiri pe aceeasi tema

- SUA au afirmat miercuri ca impartasesc asupra Afganistanului aceleasi obiective ca Rusia si China, doua natiuni care vad in retragerea americana o oportunitate de a-si intari influenta lor in aceasta tara, cooperand cu talibanii, noteaza joi AFP, potrivit Agerpres. Wendy Sherman, numarul doi in Departamentul…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate "sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a elimina amenintarea terorista mondiala in Afganistan" si sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului in aceasta tara,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminica talibanilor si tuturor celorlalte grupari de pe scena politica din Afganistan sa dea dovada de cea mai mare retinere, dupa ce luptatorii miscarii fundamentaliste au cucerit capitala Kabul, transmite AFP, arata Agerpres. "Secretarul…

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca urgent Parlamentul, suspendat in prezent pentru vacanța de vara, pentru o intalnire de urgența cu privire la situația din Afganistan, in aceasta saptamana, a informat presa britanica duminica, 15 august. Rusia lucreaza cu alte țari pentru a organiza o reuniune…

- Rusia nu intenționeaza sa-și evacueze ambasada din Kabul, deși luptatorii talibani sunt pe cale sa preia capitala afgana, a declarat duminica un reprezentant al ministerului rus de externe pentru agenția rusa Interfax, preluata de AFP. ”Nu este prevazuta nicio evacuare”, a declarat…

- Regatul Unit va discuta despre atacul mortal asupra petrolierului Mercer Street din largul coastelor Omanului in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU de vineri, sustin diplomati, insa nu se asteapta ca organismul format din 15 membri sa intreprinda vreo actiune,…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…