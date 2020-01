Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloti militari au murit miercuri dupa ce elicopterul Mi35 in care se aflau s-a prabusit in provincia afgana Farah, din vestul tarii, din cauza unei probleme tehnice, a anuntat Ministerul Apararii de la Kabul, transmite Reuters.

- Au fost localizate resturi care ar putea proveni de la avionul militar de transport care s-a prabusit saptamana aceasta cu 38 de persoane la bord in drum spre o baza militara din Antarctica, au anuntat miercuri Fortele Aeriene chiliene, potrivit Reuters . Unde au fost gasite resturile Resturile au fost…

- Cel putin sapte persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi,…

- Doi militari americani au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit miercuri in Afganistan, a informat armata Statelor Unite printr-un comunicat, adaugand ca investigheaza cauza incidentului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Investigam cauza accidentului, insa rapoartele…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters. Vucic, in varsta de 49 de ani, a fost internat…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a spus spitalizat "din cauza unor probleme cardiovasculare", a anuntat sambata biroul sau, potrivit AFP si Reuters. "Presedintele Aleksandar Vucic a fost internat la spitalul militar din Belgrad la 15 noiembrie (vineri), spre seara", a precizat biroul sau intr-un…

- Trei judecatori și un alt angajat al unui tribunal au fost uciși joi in Afganistan dupa ce mașina in care se aflau a fost atacata de catre militanți talibani, au anunțat autoritațile de la Kabul, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ludovic Orban anunța SCHIMBAREA radicala: Cine primește…

- Airbus si-a inrautatit tintele de livrari pentru avioane comerciale in 2019 deoarece grupul aeronautic european se confrunta cu intarzieri de productie la uzina sa din Hamburg, transmit MarketWatch si Reuters potrivit Agerpres. Airbus se asteapta sa livreze in acest an "aproximativ 860 de aeronave",…