Stiri pe aceeasi tema

- ​Neobility, platforma fondata de omul de afaceri Mihai Rotaru (ex-Clever Taxi), creata pentru a sprijini și dezvolta mobilitatea urbana, lanseaza un nou serviciu de livrari Neo.Delivery. Acesta se adreseaza comercianților din domenii precum e-commerce și food, mai ales în contextul generat de…

- Inca patru cetateni romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, unul in Franta si unul in Belgia - iar numarul total al deceselor in diaspora, din cauza pandemiei, a ajuns la 42. Acest bilanț completeaza numarul morților din Romania, 257 raportați in mod oficial.

- Libertatea publica un material despre realitatea din spitalele publice și private din Romania, care nu mai fac intreruperi de sarcina la cerere. Deși prin ministrul sanatații statul s-a angajat explicit chiar marți „sa respectam dreptul femeilor”, iar liderul Societații de Obstetrica și Ginecologie…

- Aproximativ jumatate dintre romanii intervievati se asteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa un an de la incheierea starii de urgenta, iar dupa aceasta perioada mai mult de doua treimi (69%) isi doresc sa mearga la mare sau la munte, arata un studiu realizat de agentia de comunicare…

- Pandemia de Covid-19 a dat viața peste cap tuturor, inclusiv artiștilor care au intrat de saptamani bune la izolare, mutandu-și activitatea in online, unde lanseaza piese și țin legatura cu fanii. Zilele trecute, artistul a scos alaturi de Cabron melodia ''Cine-i salveaza pe eroi?''.Ca și alți colegi…

- Pana astazi, 173 de medici, asistenți medicali și personal auxiliar civil și militar au fost infectați cu noul virus. Au murit 22 de romani in țara și alți 11 in strainatate, iar numarul persoanelor infectate a ajuns la 1029. Pandemia de COVID19 este la un pas de a declanșa in Romania, pe langa criza…

- Centrul Cultural Clujean lanseaza un proiect national care implica artistii romani in lupta cu pandemia de COVID-19. Platforma Artisti Impreuna raspunde initiativei Observatorului Roman de Sanatate de a transmite teme si subiecte importante ale zilei catre un public cat mai mare. Initiativa mizeaza…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…