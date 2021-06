Stiri pe aceeasi tema

- O fosta angajata Microsoft, care in 2015 a intentat proces companiei pentru discriminare alaturi de alte colege, spune ca era o „cultura toxica” a mediului de lucru, in care femeile erau umilite, si ca insusi seful companiei, Bill Gates, vana femei care lucrau pentru el.

- Dancila a fost nevoita sa susțina un interviu pentru a ajunge în cadrul consiliului din care mai fac parte alte 20 de persoane. Conform CV-ului, Dancila este absolventa a Facultații Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi de la Institutul…

- In ziua de 21 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetari s-a stabilit ca, in luna octombrie 2020, un barbat de 37 de ani, din Campulung, in calitate de administrator…

- Pe 21 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetari s-a stabilit ca, in luna octombrie 2020, un barbat de 37 de ani, din Campulung, in calitate de administrator al…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, a venit in ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite pentru a gati unul din preparatele ei favorite, dar și pentru a dezvalui mai multe despre relația cu fostul soț.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a obtinut de la Curtea de Apel Bucuresti sesizarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste doua articole din legea care vizeaza deconspirarea Securitatii. Isarescu este acuzat de CNSAS ca ar fi fost informator inainte de 1989, dupa ce in trecut a avut adeverinte care…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a obținut o sentința de la Curtea de Apel București prin care i-a fost admisa cererea de sesizare a Curții Constituționale privind doua articole din legea care vizeaza deconspirarea Securitații, scrie Profit.ro. Colegiul CNSAS a introdus o acțiune…