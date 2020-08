Sase aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, alaturi de avioane din tari aliate si de bombardiere strategice americane de tip B-52 Stratofortress, au participat vineri la exercitiul aerian multinational Allied Sky 2020.



Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane, exercitiul a avut drept scop intarirea masurilor de reasigurare ale Aliantei Nord-Atlantice in zona de Sud-Est a Europei, contribuind, de asemenea, la sporirea increderii Romaniei privind implicarea Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii regionale.



In spatiul aerian romanesc,…