Aer polar deasupra României. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo ANM Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru acest weekend, 21-23 octombrie. Potrivit meteorologilor, aerul polar a ajuns deja in Romania inca de vineri, iar temperaturile au scazut brusc. Conform ANM insa, de sambata, 22 octombrie, vremea se schimba din nou și incepe sa se incalzeasca, insa nici acest lucru nu va dura prea mult. Astfel, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta zi din luna, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in jumatatea estica a țarii. Cantitațile de precipitații vor fi deficitare in zona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

