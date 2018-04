Stiri pe aceeasi tema

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 13,4 milioane de lei in luna martie in Politic / on 16/04/2018 at 12:31 / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna martie a anului 2018, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna martie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, informeaza AEP intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii martie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii ianuarie, 3.861.664,44 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…