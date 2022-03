Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Nuclearelectrica, convocata in sedinta. Ce se afla pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Alum S.A. Tulcea convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2022, considerata data de referinta, pentru data de 27 aprilie 2022, la ora 11:00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei…

- Saptamana viitoare se anunța ședința de Consiliu Local Baia Mare, iar pe ordinea de zi regasim un proiect de hotarare care a mai fost de doua ori cel puțin pana pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu cate un post…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 21.03.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2022, orele 11:00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.Ordinea de zi a Adunarii Generale…

- Primaria Municipiului Constanta anunta convoacarea Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, luni, 28 februarie 2022, ora 12.00.Pe langa proiectele aflate pe ordinea de zi se vor discuta si proiectele de pe ordinea de zi suplimentara: Informare privind deplasarea externa la Brest,…

- Consiliul de Administratie al S.C. B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI S.A., convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 07.03.2022, ora 12.00 la sediul societatii situat in com.Costinesti, Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 18.02.2022 considerata…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 19.01.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.02.2022, orele 11:00. Pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022. 2. Aprobarea…

- Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 21.02.2022, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun…

- Presedintele Consiliului de Administratie al CN APM S.A. Constanta, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritimeldquo; S.A. Constanta, in sedinta extraordinara, in data de 09 februarie 2022, ora 11.30, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii…