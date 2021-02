Stiri pe aceeasi tema

- Adrian-Stefan Cirstea si Csongor Oltean au fost numiti in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, prin decizii ale prim-ministrului Florin Citu publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Prin alte decizii ale premierului, Andra-Mihaela Costache si Dragos-Florin…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Liviu Bostan il inlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca, eliberat…

- Gheorghe Ionita a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Functia de presedinte al CNCAN va fi…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Gabor Sandor a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul a decis tot vineri eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Anterior, Abrudean a detinut functia de prefect al judetului Cluj, din care a fost…

- Prim-ministrul Florin Citu a decis eliberarea din functie a doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Emil-Razvan Pirjol si Liviu Rogojinaru. Deciziile au fost publicate, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor:…