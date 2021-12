Stiri pe aceeasi tema

- Industria auto deține un procent de 27% din exporturile naționale, iar primii trei exportatori sunt Dacia, Ford și Daimler.In acest moment, industria auto se confrunta cu 5 crize: Coronavirusul care afecteaza acest sector inca de la inceput, criza semiconductorilor, care a dus la oprirea producției…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania – ACAROM a luat act cu surpindere de intentia autoritatilor nationale de a introduce o taxa de solidaritate in cuantum de 1% din Cifra de Afaceri (CA) a companiilor cu CA de peste 100 de milioane de euro. In contextul economic actual, in fapt o intersectare…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) anunta ca a luat act cu surprindere de intentia Guvernului de a introduce o taxa de solidaritate in cuantum de 1% din cifra de afaceri a companiilor cu cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro.

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) a facute publice in aceasta saptamana statisticile legate de inmatricularile de autoturisme noi in tara noastra pentru luna noiembrie si pentru primele 11 luni din 2021.

- In primele 10 luni ale anului, uzinele auto din Romania au produs puțin peste 333.000 unitați, cu 23.000 de unitați in minus fața de 2020, potrivit datelor anunțate, marți, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate marti.. Producția auto din Romania (unitați) 2021:…

- Romania a produs, in primele zece luni ale anului, 333.179 de autoturisme, in scadere cu 6,54% fața de aceaași perioada a anului trecut, informeaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Productia de autoturisme in Romania a ajuns la un volum de 333.179 de unitati, in primele zece luni…

- Romania nu poate fi competitiva in Europa in ceea ce priveste transportul feroviar de marfa, in conditiile in care viteza medie este de circa 18 km pe ora, a declarat Adrian Sandu, secretarul general al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), intr-o conferinta de specialitate.…

- Romania ramane o groapa de gunoi a Europei privind importurile de masini second-hand. O demonstreaza si cele mai noi statistici furnizate de catre Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).