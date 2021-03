Adrian Năstase critică PSD pentru modul în care face opoziție: 'E în hibernare. Aşteaptă să câştige alegerile în 2024 ca o pleaşcă' Fostul presedinte al PSD Adrian Nastase considera ca PSD este "in hibernare" in aceasta perioada si crede ca partidul nici nu va fi afectat de incercarile ca parlamentari ai sai sa fie racolati pentru a trece la alte grupuri politice. "Astazi a avut loc Congresul PMP-ului. Probabil ca PMP-ul va incerca sa creeze un grup parlamentar, neintrand in Parlament, dar totusi va incerca cu niste oameni...(...) Nu pot sa povestesc mai mult pentru ca nu e proiectul meu, dar eu, daca as fi in zona celor de la putere, as sprijini crearea acestor grupuri, pentru ca in mod evident nu exista un liant… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

