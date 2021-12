Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata fetele lui Adrian Mutu din fosta casnicie cu Consuelo Matos Adrian Mutu are 4 copii din 3 casnicii. Cu actuala soție, Sandra, il are pe mezinul Tiago, in varsta de aproape 5 ani. Fiul cel mai mare este Mario. A trecut deja de varsta majoratului și este rezultatul iubirii dintre Adrian Mutu…

- Adrian Mutu este tatal a patru copii cu care are o relație bunam chiar daca nu ii vede atat de des pe cat și-ar dori. Fostul fotbalist are un baiat cu Alexandra Mutu, pe Mario, din casatoria cu Consuelo Matos le are pe Adriana și Maya, iar cu Sandra, actuala soție, il are pe Tiago. Invitat la GSP LIVE…

- Adrian Mutu (43 de ani) a vorbit in aceasta dimineața la GSP LIVE despre viața personala. „Briliantul” are 4 copii: Mario, din relația cu Alexandra Dinu, Adriana și Maya, din casatoria cu Consuelo Matos, și Tiago, cu Sandra, actuala soție. ...

- Sandra este cea dea treia soție a lui Adrian Mutu, iar fostul fotbalist o iubește nespus. Deși exista diferența de varsta de 15 ani intre ei, totul este lapte și miere in casnicia lor. Sandra are o relație buna cu copiii lui Adrian Mutu din casniciile anterioare.Pana sa o cunoasca pe Sandra, in varsta…

- Adrian Mutu a recunoscut ca a fost absent din viața lui Mario, baiatul pe care il are din casnicia cu Alexandra Dinu. Cei doi au inceput sa aiba acum o relație mai apropiata și incearca sa recupereze tot timpul pierdut.La aproape 20 de ani, fostul fotbalist se indragostea iremediabil de Alexandra Dinu,…

- Tiago este fiul cel mic al lui Adrian Mutu și la doar 4 ani jumatate, baiețelul este pasionat de fotbal. Sandra, soția fostului fotbalist, este mandra de copilul ei și posteaza foarte des fotografii cu acesta pe rețelele de socializare. Pe 14 aprilie 2017, micuțul Tiago venea pe lume și umplea sufletul…

- Mario, fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, a vorbit intr-un interviu despre relația pe care o are cu parinții sai. Tanarul in varsta de 19 ani are planuri mari cu viața sa și vrea sa-și faca parinții mandri. Timp de 15 ani, Mario Mutu a locuit in strainatate alaturi de mama sa. Tanarul declara…