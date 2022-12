Adio fumat! De ce și cum? Finalul de an se apropie și de multe ori acest moment vine pentru persoanele care fumeaza cu o promisiune catre sine și catre cei dragi: “De la anul nu o sa mai fumez”. Pentru a nu risca sanatatea, pentru a nu mai cheltui bani, pentru a nu mai mirosi urat, pentru a nu mai avea o dependența. Motivele sunt multiple și de multe ori nu este vorba doar de unul singur, ci de o combinație de mai multe. Ce se intampla cand nu mai fumam? In ciuda drumul dificil implicat de oprirea fumatului, majoritatea adulților care fumeaza iși doresc sa faca acest lucru. Un studiu realizat in 2015 in Statele Unite ale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

