- Adevarul despre iaurtul din magazine. Nutritionistul Gianluca Mech ne spune ce este indicat sa alegem! Iaurtul este hranitor si benefic pentru sanatate. S-a dovedit ca reduce riscul aparitiei bolilor de inima si al osteoporozei. De asemenea, poate fi un ajutor de nadejde in gestionarea greutatii. Este…

- Freddy Rincon (53 de ani), fostul fotbalist al lui Real Madrid din sezonul 1995/1996, a denunțat rasismul la care a fost supus in vremea cand a evoluat in Spania. Intr-un interviu pentru publicația Gol Caracol, columbianul a vorbit despre sezonul petrecut la echipa „blanco” și a dezvaluit de ce nu a…

- „Am marginalizat cercetarea medicala de varf, am vitregit biologia celulara, virusologia, am ucis Institutul Cantacuzino, am lasat sa prolifereze ignoranta, prostia, astrologia si chiar vrajitoria”, spune Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul” despre…

- In aceasta perioada de izolare la domiciliu tot mai mulți oameni se confrunta cu acumularea kilogramelor in plus. Pentru a reveni la forma, multe persoane apeleaza la diverse diete, insa puțini asculta de recomandarile specialiștilor. In ajutorul celor care vor sa slabeasca rapid vine nutriționiștul…

- Profesor si decan asociat senior pentru dezvoltare la prestigioasa Harvard Business School din S.U.A., Gary Pisano a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“ in care vorbeste despre lectiile care ar trebui invatate din raspunsul Italiei la coronavirus si ce masuri ar trebui sa ia autoritatile…

- Manolo Gabbiadini (28 de ani), atacantul italian al Sampdoriei, depistat pozitiv cu Covid-19, a vorbit despre situația prin care trece in acest moment și riscurile la care putea sa expuna mai ales persoanele in varsta, din inconștiența. Sampdoria, club la care este legitimat Gabbiadini, este cea mai…