- Rona Harter a lasat in urma milioane de fani care au iubit-o și o familie frumoasa cu inima franta. Regretata cantareața a avut o fiica superba cu un viitor stralucit. Iata cu ce se ocupa Rita Hartner la doar 15 ani, dupa ce mama ei a retras-o de la școala.

- Rita, fiica Ronei Hartner, a studiat ani de zile la școli private, insa acum vrea sa acorde o atenție mai mare asupra marilor ei pasiuni. Asta nu inseamna ca renunța definitiv la școala, ci o sa faca totul de acasa.”Pare un pic contradictoriu, pentru ca atat timp am ținut fata in școli private mi-am…

- In cursul acestei zile, din pacate, vestea morții Ronei Hartner a intristat pe toata lumea. Printre cei care au reacționat, este și Mirela Vaida, care ne-a spus cateva cuvinte, in exclusivitate, despre regretata artista Roha Hartner. Lumea artistica este in doliu. Rona Hartner a incetat din viața Deși…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Elena Lasconi a transmis un mesaj pe un grup al tinerilor din USR, in care le explica faptul ca va pleca la Paris pentru a vorbi cu fiica ei. Fosta vedeta PRO TV și-a cerut scuze de la colegi pentru cele spuse in interviurile recente și a precizat ca nu va pleca din partid. ”Buna seara, dragi colegi!…

- In urma cu mai mult de o saptamana, Oana Roman a marturisit cat de dezamagita a fost Isabela de faptul ca tatal ei nu a fost alaturi de ea in prima zi de școala. Pana acum, acesta s-a considerat un tata devotat, motiv pentru care s-a aparat și in fața acestor acuzații. Iata ce motiv a avut și cum a…