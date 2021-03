Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat locul tragediei de la Institutul Matei Balș, unde in aceasta dimineața un incendiu puternic a curmat viața a cinci persoane. Klaus Iohannis: Este nevoie de o reforma profunda in sistemul de sanatate publica A ajuns in jurul orei 13.00 și a transmis condoleanțe familiilor…

- Fondatorul grupului de divertisment Divertis, actorul Toni Grecu, a facut cateva precizari referitoare la starea sa de sanatate și la tratamentul primit in spital. Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea…

- Chiar daca o vedem mereu cu zambetul pe buze, Oana Roman trece prin momente cumplite atunci cand vine vorba despre mama sa. De ce boli sufera Mioara Roman? Care e starea ei de sanatate dupa ce a fost internata in spital? Vedeta este in permanența langa mama sa!

- Primele marturii ale familiei femeii din Giurgiu, prima persoana din Romania, infectata cu noua tulpina COVID-19. Sotul femeii a povestit ca aceasta se simte bine si a avut doar simptomele unei banale raceli. Familia nu isi poate explica de unde ar fi putut contacta virusul, in conditiile in care nu…

- Peter Andre s-a infectat cu coronavirus. Artistul a inceput sa se simta rau, in urma cu cateva zile, dar nu a crezut nicio clipa ca ar putea fi vorba despre COVID-19. Soția sa este medic de meserie și s-a luptat și ea la randul sau cu virusul, in luna iulie. O sursa apropiata a cantarețului a facut…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a reușit sa sperie toți romanii astazi, dupa ce s-a impiedicat și a picat de pe scari in timpul slujbei de Boboteaza! Care este acum starea lui de sanatate? IPS Teodosie nu purta masca de protecție in timpul slujbei de Boboteaza!

- "Va anunt ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat! Brusc! Cand a fost transferat la spitalul penitenciarului Jilava era asimptomatic. M-a sunat atunci si v-am informat pe toti! De 2 zile nu reusim sa luam legatura cu el, iar cei de acolo refuza sa dea orice explicatie familiei, avocatului…

- Pandemia a afectat in ultima perioada in special starea de bine a profesorilor, dupa aproape un semestru, in care toate orele s-au desfașurat online. „Mentalitate Deschisa in Educație – Starea de bine a profesorilor” a ajuns la concluzia ca școala online a fost profund afectata de impendimentele unei…