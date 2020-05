Acuzațiile aduse lui Netanyahu. Esticii ar spune: mic copil In dosarul Bezeq, care poarta numarul 4.000, prim-ministrul este inculpat pentru : corupție, frauda și abuz de incredere. El este acuzat ca a incercat, in urma cu cațiva ani , sa-și asigure o acoperire media favorabila in influentul site de știri Walla. In schimb, el a acordat favoruri guvernamentale care i-ar fi putut aduce milioane de dolari lui Shaul Elovitch, patron al principalului grup israelian de telecomunicații, Bezeq, din care face parte Walla. In centrul anchetei: fuziunea, din 2015, a Bezeq cu furnizorul de televiziune prin satelit Yes. O astfel de decizie a necesitat aprobarea autoritaților… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

