Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Suceava sunt acuzate ca au sustras materiale dezinfectante și de manuși din unitatea sanitara. Acuzațiile au fost lansate chiar de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa…

- Prefectul județului Suceava cere polițiștilor sa verifice, in regim de urgența, o sesizare primita pe telefon conform careia unele asistente de la Spitalul Județean Suceava fura dezinfectanți, maști și manuși.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean sa verifice in regim de urgența sesizarea primita, conform careia, cateva cadre medicale (asistente), din cadrul Spitalului Județean Suceava, sustrag dezinfectanții pentru igienizarea spațiilor, prin utilizarea…

- Un gestionar al Spitalului Județean de Urgența Pitești este cercetat penal, fiind acuzat ca a furat maști, manuși sau dezinfectanți. Polițiștii au facut vineri mai multe percheziții și verifica daca echipamentele sustrase au fost vandute. „In cadrul activitatilor efectuate pentru prevenirea si limitarea…

- Reprezentanții PSD acuza Guvernul Orban ca in locul masurilor ferme vorbește tot greaua moștenire, susținand ca premierul știa din decembrie 2019 de la SRI de ce va urma, dar nu a facut achizițiile medicale necesare.

- Acuzatii grave la adresa presei de stat din Ungaria. Portalul american Politico, a facut publice mai multe mailuri scrise de conducerea institutiilor media maghiare in care redactorilor li se spune cum trebuie sa abordeze stirile sensibile pentru guvernul de la Budapesta.

- Acuzații grave lansate la adresa ministrului Sanatații, Victor Costache, de Mihalache Tudorica, un barbat a carui soție a murit dupa ce a fost operata de celebrul chirurg. Femeia a murit in 2017, dupa e a fost supusa unei operații la Clinica Sanador, pentru care a platit nu mai puțin de 10.000 de…

- Cazul Caracal a adus in atentia publica problema clanurilor interlope din aceasta zona. In Caracal, doua clanuri isi disputa suprematia: Oaca si Vaca. Patronul unei shaormerii, Alexandru Ionescu, a fost batut in plina strada. Barbatul era martor in dosarul de camatarie si santaj in care liderul clanului…