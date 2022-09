Stiri pe aceeasi tema

- Un fat a murit in pantecul unei femei care a fost lasata sa aștepte ore intregi intr-o rezerva de la Spitalul Buftea din Ilfov. Acuzațiile vin de la avocatul Adrian Cuculis care a anunțat ca in acest caz s-a facut plangere penala. Potrivit avocatului, care este și președinte al Asociației de protecție…

- Lui Gry Hege Henriksen, 51 de ani, careia i-au fost amputate mainile și picioarele in 2016, dupa o infecție severa a sangelui, se lupta cu autoritațile din Bymiljøetaten, municipalitatea capitalei Oslo, pentru a primi un permis special de parcare, relateaza publicația norvegiana Verdens Gang . „Daca…

- In urma cu puțin timp, Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, in scandalul evacuarii din vila inchiriata. Ei bine, iata ca acum și avocatul propritarului imobilului, Adrian Cuculiș, a raspuns, dupa ce artista a facut acele acuzații grave.

- Andrea Sheardown a fost diagnosticata cu o forma rara e cancer la ficat și i s-au mai dat doar șase saptamani de viața. In loc sa se lase copleșita de vestea șocanta, femeia a decis sa accepte o serie de provocari.

- Capitala nu are probleme in ceea ce privește alimentarea cu apa, a transmis joi Administrația Naționala Apele Romane (ANAR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- La trei saptamani de la intrarea in vigoare a ordonanței de compensare cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au scazut ușor, in medie cu 20 de bani litrul de benzina și cu 12 bani cel de motorina, potrivit datelor analizate de HotNews.ro.

- BCR a anunțat ca a fost nevoita sa rezilieze contractul lui George Buhnici, dupa scandalul discriminatoriu și sexist in care acesta s-a implicat singur. Banca spune ca a așteptat degeaba, cateva zile scuzele publice, și ca in final a decis sa rezilieze contractul.”Situația din ultimele zile generata…