- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in aceasta seara la intersecția strazilor Colonel Buzoianu și Independenței. Conform primelor date, șoferița autoturismului Ford de culoare roșie, care circula pe strada Independenței, dinspre piața, nu ar fi oprit la STOP, intrand…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unui branssment avariat, de la intersectia str. Decebal cu Alexandr S. Puskin din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 17 octombrie 2023, in intervalul orar 12.00 ndash; 17.00.Potrivit SC RAJA SA, sunt afectati…

- Astazi ndash; 17 octombrie 2023, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de la intersectia str. Castanului cu Privighetorilor din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite sa sisteze furnizarea apei…

- FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un TIR și o mașina s-au ciocnit, la intersecția strazilor Albac și Calea Moților ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un TIR și o mașina s-au ciocnit, la intersecția strazilor Albac și Calea Moților Un accident rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 06…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul unei vane de legatura, de la intersectia str. Unirii cu Ciprian Porumbescu din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 04 octombrie 2023.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 15 septembrie 2023, ora 08:00 și pana pe 18 septembrie 2023, ora 04:30, va fi suspendat traficul pe str. Tighina la intersecția cu str. București, iar itinerarul troleibuzelor nr. 28 și 34, care traverseaza zona menționata va fi modificat.

- Proiectul a trecut de votul consilierilor locali din sedinta din august 2023 In ultima sedinta de consiliu local, Primaria Saligny a aprobat proiectul privind aprobarea documentatiei tehnico economice ndash;faza P.T. si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea…

- Conducta cu diametrul de 110 mm, de la intersectia strazilor Alexandru Lapusneanu cu Plantelor din orasul Eforie Nord, a inregistrat o avarie, astazi, 9 august 2023. Conducta cu diametrul de 110 mm, de la intersectia strazilor Alexandru Lapusneanu cu Plantelor din orasul Eforie Nord, a inregistrat o…