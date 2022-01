Stiri pe aceeasi tema

- Elena Livadaru, iubita celebrului fotbalist a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie. Fostul jucator de la Viitorul i-a pregatit o surpriza de proporții, dar și un inel superb. Alex Mațan are o relație de luni bune cu Elena, o tanara superba care i-a furat inima.

- Madalina, iubita concurentului de la Asia Express a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie alaturi de prietenii apropiați. Emi și iubita sa se cunosc de ceva timp și cei doi au decis sa-și uneasca destinele.

- Dupa ce au citit scrisorile primite de la cei dragi, semifinaliștii au inceput sa planga de dor, dar in cazul lui Emi de la Noaptea Taziu au fost lacrimi de bucurie, pentru ca imediat dupa a urmat un pas important in viața lui. Concurentul și-a cerut iubita in casatorie in fața camerelor de filmat,…

- Crina, iubita celebrului fotbalist a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie, dar cu siguranța s-ar fi mulțumit și cu ceva mai simplu, atat timp cat Razvan Marin ii punea pe deget același inel superb. Spunem asta pentru ca fotbalistul are o relație de ani buni cu Crina, o tanara superba,…

- De doi ani, actrița Kristen Stewart formeaza un cuplu cu scenarista Dylan Meyer. Cele doua se pregatesc pentru nunta, iar actrița americana cunoscuta pentru rolul din „Twilight” iși dorește o ținuta atipica. In cadrul unui interviu, actrița internaționala Kristen Stewart a declarat ca a fost ceruta…

- Ce se intampla cu Daria Radionova? Fosta iubita a lui Alex Bodi are in continuare o viața amoroasa controversata. Ce se intampla cu tanara la scurt timp dupa ce a fost ceruta in casatorie? Daria Radionova a fost la un pas de casatorie. Ce se intampla cu ea acum? Alex Bodi s-a iubit cu multe […] The…