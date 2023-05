Activiștii ecologiști rămân fără „meserie”? Energia curată primește investiții de peste 1,7 trilioane de dolari Conform unui nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie, investițiile globale in sectorul energetic vor atinge aproximativ 2 800 de miliarde de dolari in acest an, din care peste 1 700 de miliarde vor fi investite in tehnologii nepoluante, cum ar fi vehiculele electrice, energiile regenerabile și sistemele de stocare. In timp ce susținatorii tranziției […] The post Activiștii ecologiști raman fara „meserie”? Energia curata primește investiții de peste 1,7 trilioane de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

