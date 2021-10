Indicele pan-European STOXX 600 a crescut cu 1,6%, inversand pierderile saptamanale, achizitii de actiuni fiind observate in toate sectoarele. Cea mai mica crestere a actiunilor a avut loc in sectorul energiei, de 0,2%. Volatilitatea pietei s-a amplificat in ultimele saptamani din cauza ingrijorarii legate de cresterea preturilor energiei, care alimenteaza inflatia si dobanzile, problema datoriilor dezvoltatorului imobiliar chinez Evergrande si riscurile de inpsprire a politicilor monetare. Cu toate acestea, preturile petrolului au scazut pentru a doua sedinta consecutiv, in urma unei cresteri…