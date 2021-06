Acte necesare Ajutor Social 2021. Ce documente trebuie să duci la DGASPC Familiile si persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala, iar venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege. Pentru a beneficia de acest ajutor social in 2021, este nevoie sa prezentați mai multe documente la DGASPC. Acte necesare Ajutor Social 2021. Ce documente trebuie sa duci la DGASPC cerere tip, care poate fi accesata aici xerocopii dupa: buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au implinit 14 ani; certificate de naștere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul…

- Asociația „Salvați Copii” Targu Mureș a anunțat ca deschide trei programe noi destinate copiilor care au parinți plecați la munca in strainatate. Acestea se vor desfașura in Targu Mureș, Santana de Mureș și Sighișoara. Programe noi pentru copiii cu parinți plecați Odata cu inceperea acestor programe,…

- In fiecare an, la data de 12 iunie, este marcata Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor. TREBUIE ȘTIUT: Instituita de Organizatia Internationala a Muncii (OIM) in anul 2002, Ziua Mondiala Impotriva Exploatarii prin Munca a Copiilor are scopul de a atrage atentia asupra dimensiunii…

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 16 iunie 2021 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deși se fac pași mici și greoi, Romania a inceput de cațiva ani un proces amplu de debirocratizare, astfel ca lista cu acte necesare pentru șomaj nu este deloc una stufoasa. Procedura de obținere a ajutorului de șomaj este una destul de simpla Documente necesare pentru șomaj: Cerere-tip; Actul de identitate…

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviumiercuri, 28 aprilie 2021 ora 10.00la sediul firmei din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 31 martie 2021 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str. Luncii

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 31 martie 2021 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!