Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Garzii nationale din Rusia vor putea fi desfasurate în Belarus „pentru a asigura ordinea publica” conform unui acord încheiat vineri si care a fost facut public de guvernul belarus, relateaza RFE, potrivit Agerpres. În Belarus au avut loc proteste în…

- Trupele Garzii nationale din Rusia vor putea fi desfasurate in Belarus "pentru a asigura ordinea publica" conform unui acord incheiat vineri si care a fost facut public de guvernul belarus, relateaza dpa.

- Trupele Garzii nationale din Rusia vor putea fi desfasurate in Belarus ''pentru a asigura ordinea publica'' conform unui acord incheiat vineri si care a fost facut public de guvernul belarus, relateaza dpa. In Belarus au existat proteste in masa impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko…

- Peste șase mii de polițiști vor asigura ordinea publica duminica, 15 noiembrie, in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe organizate de Inspectoratul General de Poliție.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 07.10. – 11.10.2020 , ordinea si siguranta publica la Bazinul de Inot și Polo Focșani , la meciurile de polo disputate in cadrul Turneului de Polo din Campionatul Național de Seniori ediția 2020 – 2021. Chiar daca meciul de polo se va…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 07.10. – 11.10.2020 , ordinea si siguranta publica la Bazinul de Inot și Polo Focșani , la meciurile de polo disputate in cadrul Turneului de Polo din Campionatul Național de Seniori ediția 2020 – 2021. Chiar daca meciul de polo se va…

- Jandarmii montani vor fi prezenți sambata, 3 octombrie a.c., in intervalul orar 11.00 – 17.00, la obiectivul turistic Peștera Ialomiței din Munții Bucegi, cu ocazia desfașurarii unui concert de jazz The post Jandarmii montani asigura liniștea și ordinea publica la “Jazz Cave Festival” de la Peștera…