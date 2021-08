Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul unui bloc din localitatea Lupeni, județul Hunedoara, doborat de vijelia de joi seara, a cazut pe doua mașini, iar in cadere a avariat trei balcoane. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii au intervenit...

- Acoperișul unui bloc din localitatea Lupeni, județul Hunedoara, doborat de vijelia de joi seara, a cazut pe doua mașini, iar in cadere a avariat trei balcoane, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii au intervenit joi seara, in urma fenomenelor meteo periculoase, in Lupeni…

- Mai multe mașini din Targu Jiu au fost avariate joi dupa-amiaza de un acoperiș doborat de vantul puternic. O furtuna s-a abatut pentru cateva minute asupra orașului. Vantul a suflat cu putere și a produs pagube pe Aleea Smardan, unde acoperișul unui bloc a fost luat pe sus. Cetațenii au ieșit in fața…

- Un barbat de 47 de ani, din Deva, a provocat un accident rutier pe DN7, intre Orastie si Deva, dupa ce a patruns pe sensul opus de mers si a lovit doua masini. Soferul avea o alcoolemie de 0.95 mg/l. In urma accidentului, trei oameni, soferii celor trei masini implicate in accident, au fost raniti.…

- Un uragan puternic a doborit liniile electrice, a smuls din pamint sute de copaci și a distrus acoperișurile cladirilor rezidențiale in regiunea Akmola din Kazahstan. Un videoclip cu consecințele dezastrului a publicat canalul Telegram KOKSHETAU. In imaginile se vad distrugerile pe care dezastrul le-a…

- In acest moment, Romania are 52 de statiuni turistice de interes national si alte 95 de interes local. ”Pe termen mediu si lung, proiectul de act normativ va crea un impact pozitiv ȋn sensul ca localitatile atestate vor putea fi promovate ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, si…

- Cadavrele a 27 de caini, intre care 19 sunt pui, au fost gasite abandonate in saci de plastic, pe marginea unei rape din zona Campusel, in Parcul National Retezat, a informat, vineri, 21 mai, IPJ Gorj, potrivit site-ului Realitatea de Gorj. Poliția cauta autorii faptei. „Polițiștii din cadrul Biroului…