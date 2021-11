Acident mortal în județul Buzău. Traficul este blocat pe DN2 Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme”, anunta ​Centrul INFOTRAFIC din […] The post Acident mortal in județul Buzau. Traficul este blocat pe DN2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

