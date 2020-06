Actorul Claudiu Bleonț a anunțat pe pagina sa de Facebook ca va candida la Primaria Beliș, o comuna din județul Cluj, din partea Partidului Național Liberal. "Poziția pe care proaspat mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comuna de munte de langa Cluj, m-a adus in fața oamenilor, am intrat in curțile lor, i-am privit in ochi și le-am aflat nevoile. Dar nu am vrut nicio clipa sa fiu “un alt politician” care doar promite ca va rezolva... Așa ca folosindu-ma de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonț, am luat la rand ministerele, am deschis uși, am pus intrebari și am cautat soluții.…