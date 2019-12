Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor pensionarii vor primi bani mai mulți la pensie. Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020 se va aplica in aceasta forma.

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania. Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail. Astfel, 91% dintre companiile…

- Inspectoratul Teritorial de Munca din Calarasi a efectuat zeci de controale, in ultima saptamana, vizate fiind urmatoarele domenii de activitate: comert, agricultura, constructii, exploatarea forestiera, transporturi rutiere de marfuri, restaurante /baruri, locuri de recreere, alte domenii de activitate.

- De a lungul timpului, Constanta a fost onorata sa fie caminul ori iubitoarea familie adoptiva a mai multor persoane cu merite deosebite in domenii diverse de activitate. Aceste persoane au primit una dintre cele mai inalte distinctii pe care orasul le putea oferi ca simbol al pretuirii muncii lor, devenind…

- Liderul PNL Buzau, deputatul Cristi Romanescu, afirma ca a votat pentru un presedinte care sa puna in prim-plan educatia, sanatatea si sportul, domenii pe care le considera de o importanta majora, informeaza Agerpres.Citește și: Europarlamentarul Gheorghe Falca, dupa ce a votat: 'Dupa 30 de…

- Exista mai multe criterii in funcție de care iți poți alege un job. Daca pana acum ți-ai creionat traseul profesional in funcție de pasiunile pe care le ai sau motivat fiind de oportunitațile de dezvoltare, ce ai spune ca, de data aceasta, sa ții cont de tendințele din piața? Optand pentru un job…

- O noua crestere salariala ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie pentru toti bugetarii, a anuntat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, precizand ca de o majorare a veniturilor lunare vor avea parte si profesorii, de la 1 septembrie.

- Sarbatoresc un sfert de secol de activitate in stil mare: lanseaza un nou album si scot o carte, in același timp cu un nou concert. Baietii de la Vunk fac asta. Se intampla peste vreo doua saptamani. Pe 16 octombrie, mai exact, la Sala Polivalenta.