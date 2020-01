Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in vestul țarii, la limita dintre județele Timiș și Arad. Un barbat a murit, iar o femeie a suferit rani grave, dupa ce un tren care circula pe ruta Arad – Sannicolau Mare a spulberat autoturismul in care se aflau cei doi. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.00. Barbatul conducea pe un drum…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709B, intre localitațile aradene Curtici și Macea. Din primele informații un autoturism a izbit puternic un atelaj tractat de cal. In urma impactului, calul a murit, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Doua persoane…

- Un barbat care era beat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai din Arad, iar apoi mașina a luat foc. Incidentul a avut loc sambata seara, a anunțat, duminica Poliția. The post Scene de coșmar in vestul țarii, dupa ce un barbat beat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai iar apoi autoturismul…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6,25, cațiva mecanici de tren care efectuau o manevra de garare a unei garnituri din gara din Arad au gasit o... The post Barbat descoperit intre șine, in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, pe DJ 682A, in afara localitatii aradene Șagu, la 500 de metri de la coborarea de pe pasajul peste autostrada. Un barbat de 67 de ani, din Șagu, care conducea un autoturism pe sensul de mers Șagu – Cruceni, a surprins…