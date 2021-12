Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc vineri, in apropierea municipiului Gherla. Potrivit polițiștilor, un șofer de 77 ani care se indrepta spre Gherla a intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitara. In urma impactului violent, batranul și-a pierdut viața. De asemenea, dupa primele verificari,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Timisoara. Trei persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Sagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersectia cu bulevardul…

- Accident de proporții in Dambovița! Trei mașini s-au ciocnit și șase persoane au fost grav ranite in urma impactului violent. Doua dintre cele șase persoane au fost transportate la spital, de urgența, iar celelalte patru persoane au primit ingrijiri de specialitate din partea echipajelor de prim-ajutor…

- Tragedie fara margini in județul Alba! Un barbat in varsta de 49 de ani a murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se afla a ajuns pe contrasens și s-a izbit puternic de o alta mașina. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul care a ajuns pe sensul opus s-a rasturnat de mai multe ori pana s-a…

- O femeie, care a ramas incarcerata, a fost asistata medical de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, insa din pacate, aceasta a nu a mai putut fi salvata.Celelalte victime, 4 adulți și un copil, au fost transportate la spital cu traumatisme minore.La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- Tragedie fara margini pe o șosea din Satu Mare! Un tanar motociclist a murit carbonizat, dupa ce a fost spulberat de un TIR pe centura Municipiului Carei. Conducatorul auto al TIR-ului s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri pe DN 22, in județul Tulcea. In uma impactului, un barbat a murit, iar o tanara a fost ranita, conform Mediafax. Potrivit IPJ Tulcea, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier…

- In cursul zilei de vineri, in jurul orei 15.00, un barbat de 45 ani, din Moara, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209C, in afara localitatii Dragoiești, avand directia de deplasare Berchișești catre centrul localitații Dragoiești, a intrat in coliziune cu autobuzul condus de un barbat de 40 ani,…