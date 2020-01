Accident rutier pe DN6 între o mașină și un tractor Un barbat in varsta de 40 de ani, din Craiova, a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier produs in localitatea Șimnicu de Sus. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, mașina acestuia a fost lovita de un tractor, neacordarea de prioritate fiind cauza producerii impactului. Autoturismul a fost proiectat intr-un... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

