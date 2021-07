Accident rutier intre un autocamion si o autoutilitara in localitatea Lunca

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 08 iulie, ora 20.49, polițiștii orașului Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, pe D.J. 108E, in localitatea Mireșu Mare, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 108D, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii, pe conducatorul acestuia, un…

- O persoana a ramas incarcerata intr-unul din cele doua autoturisme implicate in accident. Echipele de la descarcerare intervin in acest moment pentru scoaterea victimei dintre fiarele autoturismului, precizeaza isu mureș. Circulația este blocata pe ambele sensuri de mers. Alina Andrei Articolul Accident…

- UPDATE ora 15:35 – Barbatul in varsta de 85 de ani, ranit in accidentul produs pe DN 15B din localitatea Poiana Teiului, a decedat la spital, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. De asemenea, doua persoane – un barbat in varsta de 58 ani din…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata la intrarea in orasul Somcuta Mare. Pe DN 1C Dej – Baia Mare, la kilometrul 130+500 de metri, intre localitațile Șomcuta Mare și Satulung, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. Potrivit primelor date, doua persoane…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, pe DN 56A, in localitatea Cetate. Un autovehicul a evitat un accident si a lovit un alt autoturism oprit pe marginea soselei, care a fost proiectat in doua persoane aflate in fata sa. Cele doua persoane au fost ranite si transportate…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si soldat cu trei victime s-a produs miercuri, 21 aprilie, in localitatea Dumbrava, din comuna Timisesti. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui accident rutier in localitatea Dumbrava, comuna Timișești.…

- Un accident rutier s-a produs azi la intrare in Surdesti dinspre Cavnic, soldate cu doua victime constiente, una incarcerata, care a fost extrasa. La fata locului s-au deplasat echipaje de descarcerare si o autospeciala de stingere din Baia Mare, EPA de la Cavnic si SAJ Baia Mare. Persoana preluata…