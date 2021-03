Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au decedat si alte 40 au fost ranite intr-un accident rutier in care a fost implicat un un autocar din Ucraina, produs pe autostrada A4, in apropiere de Przemysl, in sud-estul Poloniei, potrivit presei locale, transmite agerpres.ro.

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un serios accident rutier petrecut in comuna Filipești de Padure, respectiv satul Dițești. Din nefericire, Post-ul Filipești de Padure: Accident rutier intre doua autoturisme. Cinci persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei persoane, intre care un minor de 14 ani, au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in zona Bancilor din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Galati, doua autoturisme, conduse de o femeie de 40…

- Un accident de circulație a avut loc pe autostrada Arad-Timișoara, la kilometrul 526. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme, din care unul a luat foc in urma impactului. „Accident rutier pe A1, pe sensul Timișoara- Arad. Se deplaseaza descarcerarea ușoara A2003, SMURD Vinga și SMURD…

- O femeie a murit și doua persoane au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc miercuri seara, pe DN2 E85, ia ieșirea din Adjud, spre Bacau, in județul Vrancea, anunța MEDIAFAX. Paramedicii au intervenit la un accident rutier produs pe DN 2 E85, la iesirea din municipiul Adjud spre…

- Doua persoane au murit si alte sase au fost ranite intr-un accident produs, miercuri, pe DN 1S, in judetul Brasov, fiind implicate un autoturism si un microbuz. Intre cei sase raniti se afla doi copii, din care unul, in varsta de trei ani, este in coma.

- Tragedie pe DN1, intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos. Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident rutier. ”Pe DN1 Sibiu-Fagaras, la kilometrul 280+800 de metri, intre localitatile Avrig si Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, a avut loc o coliziune frontala in…

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…