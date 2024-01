Accident pe DN2E85: O băcăuancă a suferit răni grave In aceasta dimineața, un accident grav a avut loc pe DN2E85 in localitatea Maracineni, soldat cu ranirea a doi ocupanți ai unui autoturism, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de margine. Potrivit primelor informații obținute de la fața locului, șoferul, un barbat in varsta de 38 de ani, domiciliat […] Articolul Accident pe DN2E85: O bacauanca a suferit rani grave apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

