Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera este oprita joi dimineața pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Bujoreni, județul Valcea, in urma unui accident mortal in care au fost implicate o autoutilitara și un camion.

- Circulația rutiera este oprita joi dimineața pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Bujoreni, județul Valcea, in urma unui accident mortal in care au fost implicate o autoutilitara și un camion, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane.…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 - Valea Oltului, in județul Sibiu, traficul rutier fiind blocat.Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN 13, kilometrul 23, localitatea Rotbav, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si o autoutilitara.In urma impactului a rezultat ranirea soferului microbuzului,…

- Un bicilist de 61 de ani a fost lovit, luni dimineața, de o mașina, pe DN 64, in județul Valcea. In urma impactului, acesta a fost proiectat pe sensul opus, unde a fost acroșat de o autoutilitara. Barbatul a fost transportat la spital.Din primele verificari facute de polițiștii din cadrul IPJ Valcea…

- Accident rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, pe E70 din Teleorman.Accident rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, pe E70 din Teleorman, transmit reprezentantii Inspectoratului General…

- Accident rutier pe DN15 la iesire din comuna Horia, informeaza ISU Neamt, azi, 12 septembrie. In jurul orei 12:20, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN 15 in comuna Trifesti.In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara in care se afla doar conducatorul…