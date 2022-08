Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic evenniment s a produs la Cobadin. Este vorba despre un accident mortal, in care doua fete de 13 si 16 ani au murit. Soferul implicat in accidentul mortal de la Cobadin nu este la primul eveniment rutier. Acesta a mai produs un accident rutier pe 24.04.2022 in Viisoara. Va prezentam imagini…

- Un accident destul de grav s-a produs in aceasta seara, fiind nevoie de intervenția echipajelor de la ISU Cluj. In coliziune sunt implicate 6 autovehicule! Accidentul s-a produs in Florești, iar conform IPJ Cluj, circulația este blocata. „Polițiștii intervin in aceste momente la un accident rutier produs…

- Polițiștii din Vaslui au deschis dosar penal pentru ucidere și vatamare corporala din culpa dupa accidentul produs, aseara, pe DN 24 A, in localitatea Zorleni. Doua persoane au murit, iar alte 11 au ajuns la spital, in urma coliziunii intre un autotren, un autoturim și o caruța. A fost activat planul…

- V-am prezentat in urma cu puțin timp ca pe Strada Victoriei din Baia Mare a avut loc un accident rutier grav. Accidentul s-a petrecut langa Pizza 15. In aceste momente traficul este oprit pe ambele sensuri. Martorii de la fața locului afirma ca șoferul autoturismului care a produs accidentul ar fi drogat.…

- Un barbat din Talmaciu a cazut marți dimineața din caruța și dupa ce a fost lovit de cal și atelaj, a ajuns in stare grava la spital, potrivit ISU Sibiu. Accidentul s-a petrecut pe DC 61, care face legatura intre Talmaciu – Talmacel. Barbatul in varsta de 72 de ani a primit ingrijiri medicale la fața…

- Cinci barbați au fost raniți, in urma unui accident produs in aceasta dimineața, pe DN 2 E 85, la Costești. Evenimentul s-a produs in jurul orei 4:00, iar traficul a fost blocat dupa accident.„Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul pe direcția București…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Sararie. Accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti in urma tamporarii celor doua autoturisme…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-sararie-doua-autoturisme-un-smart-si-un-mini-cooper-au-intrat-in-coliziune-exclusiv-foto-4462080?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index…

- Un mașina tractata a fost lovita de un autoturism duminica dimineața, la Turda. Un barbat a fost ranit și a ajuns la spital. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.30. Din primele date, coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus de un barbat de 40 de ani, din comuna Așchileu, tractat de o alta…